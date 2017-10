Continuar a ler

O triunfo em Estocolmo permite ao argentino aspirar a uma presença no Masters final, ao somar pontos, que o deixam agora a 480 do espanhol Pablo Carreño, tenista que ocupa a última vaga de acesso à competição.



O nono lugar dá entrada no Masters de Londres, que reunirá os oito melhores tenistas da época, já que o suíço Stanislas Wawrinka anunciou a sua baixa, por lesão. O triunfo em Estocolmo permite ao argentino aspirar a uma presença no Masters final, ao somar pontos, que o deixam agora a 480 do espanhol Pablo Carreño, tenista que ocupa a última vaga de acesso à competição.O nono lugar dá entrada no Masters de Londres, que reunirá os oito melhores tenistas da época, já que o suíço Stanislas Wawrinka anunciou a sua baixa, por lesão.

O tenista argentino Juan Martin Del Potro revalidou este domingo o título no torneio de Estocolmo, para conquistar o seu primeiro torneio do ano e o 20.º da sua carreira, ao vencer o búlgaro Grigor Dimitrov.Del Potro, de 29 anos, 19.º do circuito mundial, defendeu com êxito a coroa conquistada no último ano, em dois sets por 6-4 e 6-2, frente ao oitavo classificado na hierarquia ATP.

Autor: Lusa