R - Ficou surpreendido com nível a que jogou no regresso, em 2016?



JMDP – O objetivo era acabar o ano saudável. Foi uma temporada de recuperação depois da 3ª operação. Surpreendi todos e a mim mesmo...



R - Já se sente preparado para ganhar outro Grand Slam? Qual preferia vencer?



JMDP – Não tenho preferências. Se me disserem hoje que posso ganhar outro Grand Slam, pode ser qualquer um dos quatro (risos).

JMDP – As duas têm o seu lugar especial: os Jogos Olímpicos, pela história que trazia de Londres [foi bronze], pelo sorteio duríssimo que tive na 1ª ronda [Novak Djokovic] e pela ligação que criei com as pessoas do Rio. A Taça Davis, pelo alívio que foi conseguir conquistar algo que nunca tínhamos ganho, mesmo com equipas mais fortes.

Autores: José Morgado e Norberto Santos