Esta foi a segunda vez que os dois jogadores se cruzaram no circuito, com Dimitrov a repetir o triunfo sobre o belga. A anterior vitória tinha sido alcançada pelo búlgaro em outro torneio do Grand Slam, o Open dos Estados Unidos, em 2014.



Nas meias-finais, Dimitrov defrontará o vencedor do encontro, também marcado para hoje, entre o canadiano Milos Raonic, terceiro jogador do ranking, e o espanhol Rafael Nadal, nono do circuito e campeão na Austrália em 2009.

O búlgaro Grigor Dimitrov, 15.º do ranking mundial, qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais do Open da Austrália, primeiro Grand Slam do ano.No terceiro jogo dos quartos de final desta edição, Dimitrov, que se qualificou pela primeira vez para esta fase do major australiano, venceu o belga David Goffin, 11.º do circuito, em três sets, pelos parciais de 6-3, 6-2 e 6-4, em duas horas e 12 minutos.

