O presidente da Federação Francesa de Ténis anunciou a decisão de não atribuir um 'wild-card' à russa, que venceu duas vezes o torneio de Roland Garros.



"Existem 'wild-cards' para tenistas que estejam de regresso após lesão, mas não existem para atletas que regressem após cumprir sanções por doping. Têm de ser os jogadores a 'recuperarem' os seus títulos", disse.



A russa, de 30 anos, triunfou na prova de terra batida em 2012 e 2014, mas está fora do top-200, pelo que nem sequer consegue ir à qualificação.



Após o seu regresso de um castigo de 15 meses devido a doping, Sharapova já disputou três torneios, todos graças a convite.



Na terça-feira, Maria Sharapova abandonou o torneio de Roma , após lesão na perna esquerda, numa altura em que vencia a croata Mirjana Lucic-Baroni por 4-6, 6-3 e 2-1.

O diretor geral do circuito feminino (WTA) disse esta quarta-feira discordar da decisão dos organizadores do torneio de Roland Garros de não atribuírem um convite à tenista russa Maria Sharapova , que regressou após ter cumprido uma sanção por doping."Não concordo com a decisão da Federação Francesa de Ténis. Ela já cumpriu uma sanção imposta pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS)", afirmou Steve Simon, em comunicado, considerando que um "jogador não deve ser penalizado depois de já ter cumprido um castigo".

