Novak Djokovic, número dois do ranking mundial, colocou este sábado um ponto final na série de 28 vitórias consecutivas de Andy Murray no circuito ATP, ao defender com sucesso o seu título no torneio de Doha, no Qatar.Numa final emocionante e bem jogada, como seria de esperar entre os dois melhores tenistas do Mundo, Djokovic triunfou por 6-3, 5-7 e 6-4, em três horas, depois de ter desperdiçado três match points no 10.º jogo do segundo set, para o que seria uma vitória mais tranquila e rápida.Apesar deste título de Djokovic, Murray mantém uma vantagem confortável no topo do ranking ATP.

Autor: José Morgado