Este foi o regresso aos courts de Djokovic depois de ter sido surpreendentemente



Kyrgios, vice-campeão do Estoril Open de 2015, defrontará nas meias-finais o norte-americano Sam Querrey, que perdeu o único frente a frente com o australiano. Este foi o regresso aos courts de Djokovic depois de ter sido surpreendentemente afastado na segunda ronda do Open da Austrália , primeiro Grand Slam do ano.Kyrgios, vice-campeão do Estoril Open de 2015, defrontará nas meias-finais o norte-americano Sam Querrey, que perdeu o único frente a frente com o australiano.

O sérvio Novak Djokovic , número dois mundial, foi eliminado esta quinta-feira nos quartos de final do torneio de Acapulco, México.O antigo líder do ranking mundial, primeiro cabeça de série no torneio mexicano, perdeu com o australiano Nick Kyrgios, 17.º do circuito e sector mais cotado em Acapulco, em dois sets, pelos parciais de 7-6 (11-9) e 7-5, em uma hora e 47 minutos.

Autor: Lusa