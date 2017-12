Continuar a ler

O sérvio, de 30 anos, terminou prematuramente a temporada de 2017, em julho, devido à lesão no cotovelo direito e acrescentou que só vai regressar à competição quando estiver a 100%.



"Espero que isso aconteça em breve", frisou Djokovic, sem esclarecer se poderá disputar o Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, entre 15 e 28 de janeiro de 2018.



O sérvio, de 30 anos, terminou prematuramente a temporada de 2017, em julho, devido à lesão no cotovelo direito e acrescentou que só vai regressar à competição quando estiver a 100%."Espero que isso aconteça em breve", frisou Djokovic, sem esclarecer se poderá disputar o Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, entre 15 e 28 de janeiro de 2018.

O sérvio Novak Djokovic, antigo líder do ranking mundial de ténis e atual 12.º, anunciou este sábado a sua ausência do torneio de Doha, que venceu em 2016 e 2017, devido à persistência de uma lesão no cotovelo."A situação permanece inalterada desde sexta-feira [dia em que abdicou do torneio de Abu Dhabi], eu continuo com dores no cotovelo, por isso terei de desistir", revelou Djokovic, em comunicado.

Autor: Lusa