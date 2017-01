Continuar a ler

"Por que não? Vão ver muito de mim no futuro", respondeu Djokovic, quando questionado sobre se poderia manter-se no ativo até aos 40 anos.



O número dois mundial, que cumpre 30 anos em maio e é profissional desde 2003, derrotou Radek Stepanek, de 38 anos, nos quartos de final do torneio de Doha, mostrando-se entusiasmado pela longevidade da carreira do checo.



"Se ele consegue, eu também posso conseguir", disse então Djokovic. "Por que não? Vão ver muito de mim no futuro", respondeu Djokovic, quando questionado sobre se poderia manter-se no ativo até aos 40 anos.O número dois mundial, que cumpre 30 anos em maio e é profissional desde 2003, derrotou Radek Stepanek, de 38 anos, nos quartos de final do torneio de Doha, mostrando-se entusiasmado pela longevidade da carreira do checo."Se ele consegue, eu também posso conseguir", disse então Djokovic.

Se Ronaldo, no futebol, disse que o faria, no ténis há quem queira fazer igualmente tamanha proeza... O sérvio Novak Djokovic, número dois mundial e vencedor de 12 Grand Slams, assumiu esta sexta-feira que pode vir a jogar ténis até aos 40 anos.Após garantir a presença na final do torneio de Doha , na qual procurará defender o título frente ao número um mundial, o britânico Andy Murray, o sérvio prometeu que irá manter-se no circuito tanto tempo quanto conseguir.

Autor: Lusa