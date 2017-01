Novak Djokovic, número dois mundial e campeão em título no ATP 250 de Doha, garantiu esta sexta-feira a qualificação para a final do torneio qatari, ao derrotar o espanhol Fernando Verdasco, por 4-6, 7-6(7) e 6-3, salvando nada mais, nada menos do que cinco match points no segundo set.Inspirado, Verdasco, antigo top 10 ATP, liderou por 6-2 no tie-break do segundo set, mas não conseguiu aproveitar nenhuma das oportunidades - nem a quinta, a 7-6 - e acabou derrotado em três sets diante do sérvio de 29 anos.

Autor: José Morgado