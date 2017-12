Continuar a ler

‘Nole’ admite que uma das coisas que mais aprendeu neste seu longo período de ausência foi... a ter paciência. "Tive tempo para fazer outras coisas para além do ténis, algumas coisas que me atraem. Pude dedicar-me mais à minha fundação, a reuniões e a outras coisas, como preparar diferentes projetos. Encontrei inspiração noutras coisas que sempre estiveram em standby e agora vão continuar a estar por causa do ténis. Fui eu que escolhi por isso não me queixo. Mas, honestamente, aprendi a ser paciente e acho que é algo que falta muito aos jogadores de ténis", desabafou.



Djokovic defronta amanhã, nos Emirados, o vencedor do duelo entre Andrey Rublev e Roberto Bautista Agut, que jogam esta quinta-feira. ‘Nole’ admite que uma das coisas que mais aprendeu neste seu longo período de ausência foi... a ter paciência. "Tive tempo para fazer outras coisas para além do ténis, algumas coisas que me atraem. Pude dedicar-me mais à minha fundação, a reuniões e a outras coisas, como preparar diferentes projetos. Encontrei inspiração noutras coisas que sempre estiveram em standby e agora vão continuar a estar por causa do ténis. Fui eu que escolhi por isso não me queixo. Mas, honestamente, aprendi a ser paciente e acho que é algo que falta muito aos jogadores de ténis", desabafou.Djokovic defronta amanhã, nos Emirados, o vencedor do duelo entre Andrey Rublev e Roberto Bautista Agut, que jogam esta quinta-feira.

Acabou a espera. Meio ano depois de ter competido pela última vez, nos quartos-de-final de Wimbledon, Novak Djokovic, ex-número um ATP e um dos únicos dois tenistas da história a ganhar os quatro torneios do Grand Slam consecutivamente, volta sexta-feira aos courts, para competir no torneio de exibição de Abu Dhabi.O sérvio de 30 anos está agora totalmente recuperado da lesão no cotovelo direito e inspira-se no rival Roger Federer, que no início deste ano voltou de um período de ausência semelhante para dominar os primeiros meses do circuito. "O que me faz continuar a jogar ténis é o gosto que tenho pela modalidade. É o mesmo com o Federer, por exemplo. O que ele fez este ano é a prova de que eu também posso conseguir. Ele voltou de seis meses de ausência, tal como eu, e conseguiu voltar ao topo", lembrou o sérvio em entrevista ao ‘Sport 360º’.

Autor: José Morgado