O tenista ucraniano Alexandr Dolgopolov conquistou este domingo o torneio de Buenos Aires, ao vencer na final japonês Kei Nishikori, que tinha afastado o português João Sousa nos quartos de final da prova argentina.Dolgopolov, número 66 do mundo, impôs-se ao quinto classificado do ranking e principal favorito à conquista do título em apenas dois sets, pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-4, após uma hora e 40 minutos de encontro.O tenista ucraniano, de 28 anos, alcançou o terceiro título da carreira, depois dos sucessos em Umag (2011) e Washington (2012), sem ter cedido um único set na terra batida de Buenos Aires, obtendo também o primeiro triunfo sobre Nishikori, em seis confrontos.

Autor: Lusa