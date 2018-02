Dominic Thiem e Diego Schwartzman, duas das principais estrelas do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, foram convidados para subir ao relvado do mítico La Bombonera, estádio do Boca Juniors, para um pequeno jogo de ‘fute-ténis’.

As coisas estavam a correr com normalidade até que o austríaco de 24 anos, nº 6 ATP, mandou uma ‘joelhada’ no argentino de 25, atual 24º mundial, deixando-o com a cara... em muito mau estado.

"Estávamos a jogar em pleno relvado de La Bombonera e o Dominic deu-me uma joelhada! Fiquei com o olho em mau estado mas agora já me sinto um pouco melhor", disparou o argentino, confessando não ter visto grande coisa do encontro do Boca Juniors – clube que apoia – por ter o olho bastante inchado. Dominic Thiem justificou o momento. "Foi tudo muito rápido, estávamos nervosos porque nunca tínhamos jogado assim para tanta gente. Fomos ambos à bola, ele colocou a cara no meu joelho e acertei-lhe. Espero que ele agora não se vingue nos pares", brincou o austríaco, lembrando que Schwartzman é o seu parceiro para o torneio de duplas em Buenos Aires. Em singulares estreiam-se apenas hoje (Schwartzman) e amanhã (Thiem).

Autor: José Morgado