Esta é a segunda vez que o jogador austríaco, que disputou mais de 20 torneios esta temporada e se sagrou campeão no Rio de Janeiro, vai integrar o lote dos oito melhores jogadores do ano."Estou muito orgulhoso por ter conseguido qualificar-me outra vez este ano. Não é fácil consegui-lo uma vez, mas ainda é mais difícil repetir o feito no ano seguinte. Estou ansioso para competir com os melhores tenistas mundiais na O2 (Arena)", assumiu o jovem de 24 anos, citado no site da ATP.Além de Thiem, que no ano passado se ficou pela fase de grupos, também o espanhol Rafael Nadal, o suíço Roger Federer e o alemão Alexander Zverev estão confirmados nas ATP World Tour Finals, que vão disputar-se entre 12 e 19 de novembro, na O2 Arena, em Londres.