O tenista português Duarte Vale avançou esta madrugada para a segunda ronda do quadro de juniores do Open da Austrália, ao vencer o russo Nikolay Vylegzhanin pelos parciais de 6-1 e 6-2.A cumprir a sua primeira participação no Open da Austrália e a defender pela primeira vez o estatuto de cabeça de série (é o sexto pré-designado) num torneio do Grand Slam, o português impôs-se a Vylegzhanin em apenas 58 minutos.Na segunda ronda do quadro de juniores, Duarte Vale, que é o 14.º jogador mundial da sua categoria, vai defrontar o australiano Moerani Bouzige.

Autor: Lusa