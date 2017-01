Continuar a ler

Nos 'oitavos', Duarte Vale, que é o 16.º jogador mundial da sua categoria, vai defrontar o cipriota Menelaos Efstathiou.



No quadro de pares, Duarte Vale qualificou-se para os quartos de final, juntamente com o neozelandês Finn Reynolds, depois de bater o francês Maxence Broville e o romeno Vlad Andrei Dancu, por 6-2, 7-6(2), em 56 minutos.



Na próxima ronda, Vale e Reynolds vão defrontar o indiano Siddhant Banthia e o turco Kaya Gore. Nos 'oitavos', Duarte Vale, que é o 16.º jogador mundial da sua categoria, vai defrontar o cipriota Menelaos Efstathiou.No quadro de pares, Duarte Vale qualificou-se para os quartos de final, juntamente com o neozelandês Finn Reynolds, depois de bater o francês Maxence Broville e o romeno Vlad Andrei Dancu, por 6-2, 7-6(2), em 56 minutos.Na próxima ronda, Vale e Reynolds vão defrontar o indiano Siddhant Banthia e o turco Kaya Gore.

Duarte Vale apurou-se esta terça-feira para os oitavos de final do quadro de juniores do Open da Austrália, ao vencer o australiano Moerani Bouzige, por 6-4 e 6-3.Na sua primeira presença no primeiro Grand Slam da temporada, o português, que é o sexto cabeça de série, continua sem perder qualquer set e afastou o australiano em apenas 66 minutos.

Autores: Lusa e José Morgado