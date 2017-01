Vale/Reynolds MP and great celebration ahah. pic.twitter.com/kU94LCWP1B — José Morgado (@josemorgado) 26 de janeiro de 2017

Duarte Vale, número 16 mundial de sub-18, e Finn Reynolds, o seu parceiro neozelandês, garantiram esta quinta-feira ao início da manhã a qualificação para a final de pares do Australian Open 2017 no escalão de juniores.Com uma grande exibição, Vale e Reynolds derrotaram os primeiros cabeças-de-série do torneio, o chinês Yibing Wu e o japonês Toru Horie, por 7-6(7) e 7-6(3), em 1h16, salvando um set point em cada parcial.Esta é apenas a quarta final de Grand Slam da história do ténis português, depois das três de Frederico Silva, todas em pares sub-18. A última havia sido no US Open 2013.

Autor: José Morgado