E no segundo dia da Laver Cup - prova que opõe uma seleção da Europa a outra composta por jogadores do resto do Mundo , que decorre em Praga, República Checa - irá disputar-se uma partida histórica: pela primeira vez Rafael Nadal e Roger Federer vão jogar juntos em pares.Rafael Nadal/Roger Federer versos Sam Querrey/Jack Sock. É este o jogo que hoje promete colar os amantes do ténis aos ecrãs. Esta dupla inédita, composta pelo n.º 1 e o 2.º do ranking mundial, irá entrar em ação depois das 18 horas.