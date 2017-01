A tenista belga Elise Mertens, 127.ª jogadora mundial e vinda do qualifying, conquistou este sábado o seu primeiro título WTA, ao vencer a romena Monica Niculescu na final do torneio de Hobart, na Austrália.Frente à 40.ª jogadora da tabela, Mertens impôs-se por 6-3 e 6-1, na conclusão de uma semana em que derrotou, entre outras, a francesa Kristina Mladenovic (45.ª), na primeira ronda, e a holandesa Kiki Bertens (22.ª), nos quartos de final.O desempenho em Hobart deverá permitir à jogadora belga, de 21 anos, dar um salto para as 100 primeiras do ranking mundial e eventualmente ganhar uma vaga no quadro principal de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam.

Autor: Lusa