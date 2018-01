A belga Elise Mertens, segunda cabeça de série, revalidou este sábado o título no torneio de ténis de Hobart, ao vencer na final a romena Mihaela Buzarnescu, por 6-1, 4-6 e 6-3.O encontro esteve parado durante uma hora devido à chuva, muito perto do seu final, quando o último set registava um 5-2, com 40-40 no serviço da tenista romena, mas, no regresso, Mertens acabou por 'resolver' a final.A belga, 36.ª do 'ranking' WTA, defrontará na primeira ronda do Open da Austrália, primeiro torneio do 'Grand Slam', que tem início na segunda-feira, uma jogadora proveniente do 'qualifying'.

Autor: Lusa