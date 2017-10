Gaspar Ribeiro Lança foi o fundador do 'Ténis Portugal', uma publicação independente que se encontrava no ativo desde 2010, dedicando-se à cobertura do panorama tenístico nacional e assumindo nele uma posição de referência. Em maio de 2017, o projeto sofreu uma evolução, passando a designar-se por 'Raquetc', dando destaque, além do ténis, a outros desportos de raquete, como o padel, o squash e o ténis de mesa. Este é o contexto que serve de base para a entrevista em que o criador do projeto fala sobre os primórdios do mesmo, a sua evolução e os objetivos a que este aspira.

Enquanto fundador do projeto, explica-nos as razões pelas quais ele foi concebido.

O projeto teve início em 2010. Aproveitei o embalo do Frederico Gil ter chegado à final do Estoril Open nesse ano, o que alimentou ainda mais o "bichinho" para escrever sobre ténis, mas no fundo eu já o fazia. Já tinha tido um ou dois blogues. Depois, um dia, à conversa com o meu pai, como eu andava a escrever cada vez mais, surgiu a ideia de comprarmos um domínio, para ver se ficava tudo um pouco mais sério. E assim foi. Depois comecei a pensar num nome e, a 10 de junho de 2010, dei início ao projeto. Comprei o domínio e construí o "Ténis Portugal". Passou de blogue a site, digamos assim. Porquê? Porque eu estava a ficar louco pelo ténis, louco por escrever sobre ténis, sem razão aparente, e comecei a ver que era aquilo que queria fazer.

E foi nessa altura que começaste a perceber que te inserias no meio da comunicação social?

Foi. Aliás, o site surgiu em 2010, logo coincidiu com a altura em que entrei no secundário. Naquela altura em que termina o nono ano e se escolhem as áreas, levei a folha para casa e escolhi Ciências. Mas depois houve uma grande revolução familiar: afinal já não ia para Ciências, mas sim para Artes. Decidi que era Artes, nesse dia, porque andei a investigar com os meus pais e vi que havia o curso de Audiovisual e Multimédia na Escola Superior de Comunicação Social (ESCS). Portanto, nesse dia, eu decidi duas coisas: decidi que queria artes e decidi que queria aquele curso. Desde que entrei para o secundário que sabia que era só aquele curso que eu queria e, também, que queria continuar com o site. Começou a juntar-se tudo.

Porque razão decidiste que o teu projeto iria dedicar-se ao mundo do ténis em Portugal? Já te encontravas, de certo modo, ligado a ele?

Ao ténis já me encontrava, porque jogava. Basicamente nós cobrimos tudo o que se passa no ténis a nível mundial, mas o mais importante é cobrir o ténis português, porque se eu quiser saber se o Novak Djokovic ganhou em Marraquexe ou em Madrid, há inúmeros sites com essa informação. Nós damos essa informação na mesma, mas o que notamos que faz a diferença é o ténis português, é falar sobre um jogo que um atleta português fez ou sobre os eventos a decorrer em Portugal, porque isso ninguém faz. E nós começámos a ver que era aí que devíamos focar-nos. Nesse sentido, desde o verão de 2016 que começámos a estar cada vez mais no terreno, ao ser media partners dos torneios. Ao estarmos nestes torneios, as pessoas do meio veem que nós estamos lá, criam ligações connosco, convidam-nos para outros eventos e isso é o mais importante. Assim, criei este projeto não só por já estar inserido no meio, mas também porque tive em conta que nós estamos em Portugal. Por isso, queremos falar e dar visibilidade ao que é português e, sinceramente, não há mais ninguém a fazer isso.

De que forma a ESCS contribuiu para o desenvolvimento do teu projeto?

Contribuiu muito. Não acompanhou o início, mas acompanhou a fase mais importante, que foi a de afirmação do site como um site a sério, digamos assim, como um dos principais sites no que diz respeito ao mundo do ténis. A ESCS ajudou, por exemplo, com a implementação do "Ténis Portugal na Rádio". Foi uma parceria que fizemos com o apoio da direção, onde eles nos deixavam usar o estúdio e nós fazíamos entrevistas. Não é que as visualizações tenham sido muitas, mas isso foi-nos ajudando a ter nome, a consolidar o projeto, e as pessoas viam que este era um projeto mais sério, mais completo, que cobria várias vertentes. As pessoas vão ao site e veem que temos uma parceria com uma escola superior e que fazemos um programa de rádio. É algo que dá credibilidade ao projeto. E não só, levou-me a aprender mais coisas, a saber como se escrevem outras, o que se deve fazer, o que não se deve fazer… E a ter mais à vontade também, porque o facto de estares numa faculdade e contactares com outras pessoas ajuda-te a ter outras oportunidades e a comunicar melhor com as pessoas.

Para além desta parceria com a ESCS, que outras foram estabelecidas, ao longo do projeto, que ajudaram na evolução do mesmo?

Não são muitas, o problema é esse. Aquilo que o projeto é provém do nosso trabalho, nós somos os nossos principais parceiros. Mas temos uma parceria com o Tietennis, que começou nos primeiros meses de 2016. Essa parceria permitiu-nos ter, na nossa página, todos os quadros dos torneios ATP que estão a decorrer, sendo possível aceder a todos os resultados. Isto era algo que não existia em Portugal. Obviamente este foi um grande acrescento ao site. Depois existem parcerias que não são fixas, que não chegam a estar acordadas. Temos sempre um bom entendimento com a Federação Portuguesa de Ténis, eles têm todo o interesse nisso e nós também. Não lhe chamaria uma parceria, mas sim uma boa relação, o que é sempre muito importante para os torneios: somos sempre bem recebidos e ajudam-nos sempre. E eu acho que de parcerias é tudo, espero não estar a esquecer nenhuma. Mas é principalmente o apoio que recebemos das pessoas, não a nível financeiro, mas motivacional. De resto, é tudo do nosso suor.

Quais as funções que desempenhas no projeto?

Fundador, editor, redator, gestão das redes sociais… Eu faço tudo.

E quais dessas funções te dão mais gozo fazer?

Escrever.

É mesmo aquilo que tu gostas de fazer?

Sim. Claro que gerir o projeto também é interessante. Se retirasse alguma parte, seria a da gestão das redes sociais. Eu gosto de escrever os artigos, não gosto de estar a coordenar o que vai sair agora ou mais logo. Hoje em dia, essa é a parte mais importante, mas eu gosto é de escrever, gosto de estar no terreno, gosto até de tirar fotos. Portanto eu faço um bocadinho de tudo. Para já, as pessoas fixas sou eu, o Francisco Semedo e o João Correia. Mas eu sou o elemento principal, portanto tudo aquilo que há para fazer passa por mim.

Que outras pessoas, para além do João e do Francisco, estão envolvidas na criação de conteúdo informativo e na difusão do mesmo? Tens uma equipa de colaboradores constituída?

Neste momento é mais fácil falar do "Raquetc", que teve início a 8 de maio. Pode dizer-se que é uma evolução do projeto. Para todos os efeitos, teve um rebranding, uma mudança de nome, mas a base é a mesma. Vamos começar a ter algum apoio, é algo que já está acordado. Se tudo correr bem, o site mantém-se vivo. Os cofundadores sou eu e o Armindo Mirante, do Lisboa Racket Centre. Mas a equipa diária, digamos assim, sou eu, como gestor do projeto e editor, o Francisco Semedo, que já está comigo há um ano e três meses, aproximadamente, e o João Correia, que já tinha trabalhado connosco no "Ténis Portugal", mas que tinha parado há um ano e que nós agora recrutámos novamente para termos um bocadinho de vida ao longo do dia. Somos os três. Às vezes só está um, uns dias só estou eu, às vezes só está o João, outras vezes só está o Francisco. Se não estiver nenhum de nós, não há site. Depois temos ainda duas ou três pessoas, o Jorge Marques, o Daniel Sousa e o Pedro Henriques, que são pessoas que escrevem de vez em quando. De vez em quando significa que, no "Ténis Portugal", eu escrevi 8 mil artigos e o Jorge escreveu mil. E o Jorge foi o que escreveu mais, comparativamente aos outros. O Daniel acabou com duzentos artigos, por exemplo. Somos nós os três, fixos, e depois eles escrevem, talvez, um artigo por dia.

Como funciona essa distribuição de trabalho entre todos os colaboradores?

Quem estiver livre fica responsável pela realização dos artigos, basicamente. O nosso grande objetivo é estabelecer horários: por exemplo, eu fico de manhã e o Francisco fica à tarde. Mas não é possível, porque eu estou a trabalhar na Fullsix, ao mesmo tempo o Francisco está na escola e o João tem outras coisas para fazer também. Portanto estamos sempre um bocadinho aos solavancos, vamos vendo quem está disponível. Durante o dia para mim é mais difícil, portanto estou mais de noite e o João está mais de manhã. Mas é essa a lógica. Ao fim de semana trabalhamos mais a sério, no sentido em que conseguimos definir mais as coisas. Durante a semana é mais complicado. Muitas vezes tentamos adiantar coisas à noite, mas em notícias desportivas nunca há muito para adiantar. Portanto tentamos sempre definir bem as coisas, de acordo com a nossa disponibilidade.

Vocês têm algum local onde se reúnem e onde trabalham?

Na internet. Temos agora a possibilidade de ter um local definido, com o novo projeto. O João é de Aveiro, enquanto eu e o Francisco estamos imensas vezes juntos. Mas nós, no fundo, reunimo-nos quando vamos juntos fazer a cobertura de algum evento. Não temos tempo para isso e também não traz vantagens. Nós falamos uns com os outros através do Facebook, em termos dos conteúdos e da distribuição dos mesmos. Se a nossa única ocupação fosse esta, reuníamo-nos num sítio e trabalhávamos juntos. Seria mais divertido, até. Não sendo isso possível, é através do chat do Facebook e do Slack, que é uma plataforma onde incluis toda a equipa e podes partilhar ficheiros. É algo semelhante a um grupo do Facebook, mas muito mais organizado. Mas comunicamos sobretudo através do chat do Facebook e de um grupo privado para coisas mais intemporais: por exemplo, um anúncio do ATP Finals que foi feito de manhã e que pode ser publicado à noite. Nestes dias em que há torneios Future e em que temos dez portugueses a jogar, esses resultados são o mais importante de publicar. Os leitores querem o resultado, é o resultado que vai sair, ao contrário desse anúncio do ATP Finals, que tem a hipótese de sair mais logo. Não convém, mas vai sair mais logo. Portanto nós deixamos isso no grupo, para alguém fazer. Mas é tudo feito através do chat do Facebook.

Consegues especificar as plataformas que vocês usam para difusão da informação?

Neste momento, com o "Raquetc", temos o site, em WordPress, que gera muito pouco tráfego. Depois temos as redes sociais, que é a loucura, representa a maior parte do tráfego. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Estamos também no YouTube, mas este funciona mais como arquivo. Por exemplo, andamos nos torneios, pomos os vídeos no Facebook, mas depois pomos também no YouTube para as pessoas mais tarde relembrarem. Portanto, basicamente, são estas três: Facebook, Twitter e Instagram. Se bem que o Instagram não é diretamente ligado ao site: as pessoas fazem scroll e veem, mas não pomos o link do site. Para ganhar visualizações é o Facebook e o Twitter. E, se não tivéssemos Facebook nem Twitter, não tínhamos um décimo das visualizações que temos. Mas é sobretudo o Facebook, claramente. Mas isso acontece em todo o lado. Acredito que os jornais também não tenham visualizações se não tiverem Facebook. E, no mundo do ténis, também se usa muito o Twitter, só que cá em Portugal não funciona assim tão bem, pois tem um menor alcance. No Twitter ainda temos mil e oitocentos seguidores, mas a maior parte das visualizações é graças ao Facebook. Não tem comparação.

Desde o início, "Ténis Portugal" tem estado presente em diversos torneios profissionais com credenciais de imprensa. Desses, quais foram aqueles que mais se destacaram, pela sua importância, ou que, de certo modo, mais te marcaram?

Ao contrário do que as pessoas pensam, por vezes dá mais gozo, e por gozo quero dizer que te sentes mais realizado com o teu trabalho, cobrir os nossos torneios. Em primeiro lugar, porque nesses torneios somos os únicos a fazer esse trabalho e tu sentes que as pessoas vão ao teu site ver o teu trabalho, ou então não têm onde fazê-lo. E, por isso, acabas por sentir-te bem também, claro que sim. Aquilo que mais queres é que as tuas coisas sejam lidas. Em segundo lugar, porque tens uma liberdade que não tens nos outros sítios. Estando num torneio de categoria inferior, como os nossos, tu consegues falar com os jogadores, consegues fazer de tudo. O mesmo não acontece nos torneios de maior calibre. Em maio deste ano, estive no Mutua Madrid Open. E, atenção, eu adorei Madrid, foi incrível, foi uma experiência ótima, mas estás muito mais próximo do papel do espetador. Claro que temos as conferências de imprensa e podes conseguir falar com um ou outro jogador de topo, mas é uma loucura total. Enquanto num torneio ITF tu és alguém e eles te querem e te telefonam para ires cobrir os torneios e ainda te pagam as viagens, em Madrid tu não és ninguém. Estou a falar no nosso caso, és um bocadinho mínimo de um bolo gigante. Eu estava na sala de Madrid ao lado da NHK, uma emissora do Japão, e à minha frente estava um jornalista da BBC. E é bom que assim seja. Ali, tu és insignificante. Não tens os mesmos acessos que tens num torneio pequeno. Claro que podes pensar: "se eu falar 10 minutos com a Sharapova, isso já muda alguma coisa". E, de facto, muda. E tens ainda a possibilidade de fazer perguntas nas conferências de imprensa, mas é muito diferente. Adoro as duas experiências, mas os torneios portugueses são muito mais intimistas e isso acaba por dar um gozo diferente. Mas adorei Madrid e quero voltar a viver esta experiência. Voltar ao mesmo torneio talvez não, mas quero experimentar um equivalente. Para o ano, gostava de ir a Roma, em vez de ir a Madrid.

Vocês têm lucrado alguma coisa com este projeto?

Até agora, zero. O objetivo é, a partir de agora, com a evolução do projeto, como há um certo investimento, deixar de perder dinheiro e começar a ter dinheiro para fazer mais coisas. O projeto está a crescer e vamos ver até onde pode chegar. Portanto o objetivo agora é ver se conseguimos começar a receber alguma coisa.

Nesse sentido, quais seriam os teus planos para o futuro? Tencionas levar o projeto mais além, ou este é apenas um meio para alcançares outros objetivos?

A verdade é que foi por causa do site que eu arranjei os dois empregos que tive até agora: no Estoril Open, em que fui convidado devido ao trabalho que fazia no "Ténis Portugal", e na Fullsix, porque no Estoril Open conheci a CEO desta agência de publicidade. A minha vida profissional já está concretizada e começou por causa do site. Todos aqueles anos horríveis, no sentido do muito trabalho que deram, já valeram completamente a pena. O site podia acabar agora que já me tinha feito a vida. Não quer dizer que eu fique na Fullsix e no Estoril Open para sempre, mas deu-me as primeiras oportunidades e inseriu-me no mercado. Portanto essa parte é ótima, em termos de currículo e tudo. Agora, claro que sim, queremos que vá mais para a frente, queremos crescer, queremos ter muito mais visualizações, porque é possível, podemos chegar a mais gente. Não tenho objetivos específicos em termos de números, mas queremos mais, temos tido mais. O que importa é que continuemos a crescer, se é aos bocadinhos ou não, não interessa. Isto porque eu vejo que, no ténis português, nós arrasamos com qualquer outra plataforma, como temos um acompanhamento dos torneios mais constante ao longo do ano. Nós somos muito mais procurados nesse sentido, porque as pessoas sabem que connosco podem contar sempre, que terão sempre os resultados relativos aos tenistas portugueses. O mesmo não acontecesse nos outros sítios. Um dos nossos objetivos é esse, continuar a ser conhecidos em Portugal e, cada vez mais, pelo trabalho realizado no terreno, daí estarmos a querer associar-nos a cada vez mais torneios. Queremos dar notoriedade ao projeto e receber mais visitas.

E para além do projeto, tens algum plano que tu queiras realizar?

Não. Tenho o meu trabalho na Fullsix, o site é outra das minhas ocupações, e as coisas estão bem assim. Claro que eu não dizia que não à possibilidade de ter um ano a viajar pelo circuito mundial, mas as coisas são assim. Não me vejo a fazer só uma coisa, nunca vi, portanto estou muito contente assim, a fazer várias e diferentes. Quer dizer, claro que vou querer fazer coisas diferentes daqui a uns anos, não me imagino a fazer sempre a mesma coisa para sempre, nem por muitos anos. Irei mudar, certamente. Mas acho que o projeto tem pernas para andar e para se manter como está e crescer, como está a acontecer agora. Ainda não se nota, mas o projeto vai dar um salto grande. Acho que agora podemos ter dado um passo atrás, porque eu chegava a um sítio e dizia que era do "Ténis Portugal" e as pessoas que estavam a trabalhar levantavam a cabeça porque o nome lhes era familiar, mas, agora, se chegar a um sítio e disser que sou do "Raquetc" as pessoas perguntam logo: "Como? Como é que se chama?". Mas este projeto agora tem investimento, tem um esforço e tem pessoas por trás que o vão fazer crescer, e eu acho que vai chegar onde nunca chegou. Não sei onde, não conheço o que vem aí, mas o objetivo é que ele continue vivo por muito tempo.