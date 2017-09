Continuar a ler

Seguiu-se nova vitória europeia, com o autríaco Dominic Thiem, sétimo da hierarquia, a derrotar o norte-americano John Isner, número 17, por um equilibrado 6-7 (15-17), 7-6 (7-2) e 10-7.A Europa chegou aos 3-0 através do alemão Alexander Zverev, quarto do mundo, que se desembaraçou do canadiano Denis Shapovalov, número 51, por 7-6 (7-3) e 7-6 (7-5).No único encontro de pares da jornada, a dupla formada pelo australiano Nick Kyrgios, número 20 do mundo, e pelo norte-americano Jack Sock, número 21, deu o único ponto até ao momento ao 'Resto do Mundo', vencendo o par formado pelo espanhol Rafael Nadal, segundo da hierarquia, e o checo Tomas Berdych, número 19, pelos parciais de 6-3, 6-7 (7-9) e 10-7.Os jogos da 'Laver Cup' disputam-se em dois 'sets' com um eventual super 'tie-break' (até 10 pontos), realizando-se quatro encontros por dia (três simples e um par). As vitórias obtidas na sexta-feira atribuem cada um ponto, no sábado vão atribuir dois e no domingo três, sendo que o triunfo final será atribuído à equipa que somar 13 dos 24 pontos possíveis.