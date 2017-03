Continuar a ler

Federer somou a quinta vitória neste evento e igualou o recorde de Novak Djokovic em 42 anos da história do torneio.A excelência de Federer avalia-se pelo que joga no campo e frente a Stan Wawrinka, seu colega da Taça Davis, o antigo nº 1 mundial optou pelo chamado ténis percentagem, arriscando apenas o quanto baste, situação que levou a que o adversário cometesse alguns erros não forçados. No serviço, Wawrinka também não esteve no seu melhor e quando foi preciso Federer forçou o ritmo e selou a vitória, mantendo a sua invencibilidade face ao compatriota em piso rápido (15-0).Aquele que é considerado o melhor tenista de sempre conquistou o 90º título na carreira, um registo que significa que é o jogador em atividade com mais vitórias. À sua frente estão os norte-americanos Jimmy Connors (109) e Ivan Lendl (94), que já estão retirados.É muito natural que Federer ainda consiga ultrapassar Lendl. Ontem, depois da vitória e no discurso perante uma plateia de 17.382 espectadores, Federer prometeu voltar para o ano para defender o título. Já é o jogador mais velho a ganhar um Masters 1.000 com 35 anos, veremos o que poderá fazer com 36.As qualidades de Federer parecem manter-se intactas, e quando hoje for divulgada a habitual lista do ranking ATP teremos uma mudança apreciável, com a subida do helvético do 10º para o 6º lugar. Significativo.Na final feminina, a russa Elena Vesnina derrotou a compatriota Svetlana Kuznetsova, por 7-6 (6), 5-7 e 6-4, precisando de três horas. Esta vitória significa uma ascensão de dois lugares na lista WTA para a vencedora, que sobe do 15º para o 13º posto.