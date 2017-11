Continuar a ler

O quarto encontro será entre Sasnovich e Stephens, que, vencendo, dá o triunfo aos Estados Unidos. Caso seja a bielorrussa a ganhar, o vencedor será definido no encontro de pares. Sabalenka deu o único ponto à Bielorrússia, ao bater Sloane Stephens.O quarto encontro será entre Sasnovich e Stephens, que, vencendo, dá o triunfo aos Estados Unidos. Caso seja a bielorrussa a ganhar, o vencedor será definido no encontro de pares.

Os Estados Unidos colocaram-se a uma vitória do triunfo na Fed Cup, principal competição feminina de seleções, depois do segundo triunfo de Coco Vandeweghe, desta vez face a Aryna Sabalenka, em Minsk.No terceiro embate da final, Vandeweghe bateu Sabalenka em dois sets, pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-1, depois de no sábado ter superado Aliaksandra Sasnovich.

Autor: Lusa