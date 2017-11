Continuar a ler

A Fed Cup prossegue no domingo na Arena Chizhovka, em Minsk, com mais dois encontros de singulares, e, se necessário, um de pares. No segundo encontro de singulares e contra todos os prognósticos, a bielorrussa Aryna Sabalenka, 78.ª do mundo, venceu a norte-americana Sloane Stephens (13.ª), tenista que triunfou em setembro no Open dos Estados Unidos.Stephens, que no último Grand Slam da temporada bateu a compatriota Venus Williams, foi surpreendida por Sabalenka, por 6-3, 3-6 e 6-4.A Fed Cup prossegue no domingo na Arena Chizhovka, em Minsk, com mais dois encontros de singulares, e, se necessário, um de pares.

Estados Unidos e Bielorrússia estão igualados no primeiro dia da final da Fed Cup, a decorrer em Minsk, depois das vitórias em singulares das tenistas Coco Vandeweghe e Aryna Sabalenka.Os Estados Unidos chegaram à vantagem com a vitória de Vandeweghe, décima tenista no ranking WTA, com um duplo 6-4, em menos de hora e meia de jogo frente a Aliaksandra Sasnoich (87.ª).

Autor: Lusa