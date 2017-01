Portugal vai defrontar Grã-Bretanha, Turquia e Letónia na série C do grupo I da zona euro-africana da Fed Cup, em Talin, ditou esta segunda-feira o sorteio para a mais importante competição de ténis entre seleções femininas. O torneio do grupo I disputa-se em Talin, entre 8 e 11 de fevereiro.Para este torneio, a selecionadora nacional para a Fed Cup, Neuza Silva, convocou Michelle Larcher de Brito, Inês Murta, Maria João Koehler e Joana Valle Costa.Seguem com a comitiva portuguesa para Tallin o treinador Miguel Sousa e o fisioterapeuta Carlos Costa.

Autor: Lusa