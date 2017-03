Continuar a ler

"Não podemos investir um milhão e meio de euros na luta contra o doping e convidar uma jogadora suspensa por ter recorrido a uma substância proibida", explicou o presidente da federação ao diário francês 'L'Équipe'.Recém-eleito, Giudicelli frisou que partilha da mesma opinião do líder do ranking masculino, o britânico Andy Murray, que também manifestou oposição a convites a jogadores que cumpriram suspensões por doping."Têm de merecer um lugar com trabalho", disse recentemente Murray.A antiga líder do ranking mundial, a cumprir ainda uma suspensão de 15 meses, por doping, vai regressar aos courts em abril, no torneio de Estugarda, na Alemanha, entre 24 e 30 de abril, e também já recebeu um convite para os torneios de Madrid, entre 6 e 13 de maio, e Roma, entre 15 e 21 de maio.Inicialmente, Sharapova tinha sido suspensa por dois anos pela Federação Internacional de Ténis, na sequência do controlo positivo por meldonium, que passou a integrar a lista de produtos proibidas a 1 de janeiro de 2016 e que a russa admitiu, no último Open da Austrália, ter tomado durante dez anos.O torneio de Roland Garros, segundo major do ano, disputa-se entre 28 de maio e 11 de junho.