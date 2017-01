Continuar a ler

Na próxima ronda, Federer, atual 17.º da hierarquia, vai cruzar-se com o checo Tomas Berdych, décimo da classificação mundial.



Roger Federer, quatro vezes campeão do Open da Austrália e recordista de títulos em torneios do Grand Slam (17), seguiu para a terceira ronda do grand slam, primeiro da temporada, que decorre em Melbourne, após triunfo sobre Noah Rubin.O suíço, de regresso aos courts após uma prolongada paragem de seis meses, por lesão, venceu o norte-americano, número 200 do ranking ATP e oriundo do torneio de qualificação, em três sets, por 7-5, 6-3 e 7-6 (7-3), em duas horas e três minutos.

Autor: Lusa