Após 36 confrontos, o atual sexto jogador da hierarquia ainda continua, porém, a liderar claramente o frente a frente, com 23 vitórias, contra 13 do suíço, que nos quartos de final vai encontrar o australiano Nick Kyrgios, de 21 anos.Duas semanas depois de o ter batido em Acapulco, no México, Kyrgios, 16.º jogador mundial, voltou a superar o sérvio Novak Djokovic, segundo, em apenas dois 'sets', pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-3).Djokovic, de 29 anos, seguia com 19 triunfos consecutivos em Indian Wells, onde conquistou o título em 2014, 2015 e 2016.Nos outros embates dos 'oitavos', destaque para as dificuldades sentidas pelo suíço Stan Wawrinkra, terceiro jogador mundial, para superar o japonês Yoshihito Nishioka, por 3-6, 6-3 e 7-6 (7-4).O nipónico Kei Nishikori, quarta cabeça de série, também garantiu um lugar nos quartos de final, tal como o uruguaio Pablo Cuevas, 27.º, ao superar o belga David Goffin, 11.º, pelos parciais de 6-3, 3-6 e 6-3.