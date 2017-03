Continuar a ler

O torneio do Dubai foi o primeiro em que Federer, de 35 anos, competiu desde que conquistou em janeiro, no Open da Austrália, o seu 18.º título do Grand Slam.



Na terça-feira, o seu compatriota Stanislas Wawrinka, número três mundial, foi afastado na primeira ronda, perdendo com o bósnio Damir Dzumhur no seu regresso à competição após a eliminação nas meias-finais do Open da Austrália, perante Federer. O torneio do Dubai foi o primeiro em que Federer, de 35 anos, competiu desde que conquistou em janeiro, no Open da Austrália, o seu 18.º título do Grand Slam.Na terça-feira, o seu compatriota Stanislas Wawrinka, número três mundial, foi afastado na primeira ronda, perdendo com o bósnio Damir Dzumhur no seu regresso à competição após a eliminação nas meias-finais do Open da Austrália, perante Federer.

O tenista suíço Roger Federer, vencedor do Open da Austrália, foi esta quarta-feira eliminado na segunda ronda do torneio do Dubai pelo russo Evgeny Donskoy, que venceu em três sets.O número dez mundial, que dispôs de três match points no segundo set e que esteve a liderar por 5-1 no tie break do último parcial, perdeu com o modesto russo, 116.º do ranking ATP, por 3-6, 7-6 (9-7) e 7-6 (7-5), em duas horas e dois minutos.

Autor: Lusa