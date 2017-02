Continuar a ler

"Mas em Wimbledon e no US Open tenho sempre uma hipótese se jogar bem e estiver de boa saúde face à rapidez dos courts. Chegar aos vinte troféus é um sonho. Porque não? Mas onde tenho melhores hipóteses é claramente em Wimbledon", acrescentou o suíço, que voltou esta semana aos courts, participando no ATP 500 do Dubai - bateu o francês Benoit Paire por 6-1 e 6-3 na segunda-feira.Depois de se ter comprometido a jogar o Torneio de Basileia, a sua cidade natal, até 2019, tudo aponta para que o atual número 10 do ranking mundial - liderou a classificação durante um total de 302 semanas - prolongue a carreira profissional iniciada em 1998 pelo menos até essa altura. Ainda assim, sem garantias absolutas."É um pouco o desconhecido, mas isso permite que possamos planificar as coisas, tanto ao torneio como a mim. Quero que a prova tenha sucesso e que as pessoas saibam que me poderão ver ali. Em Halle e nos Grand Slams é igual. Procuro anunciar o mais cedo possível onde jogarei para que os adeptos me possam acompanhar", salientou. "E isso responde também áqueles que pensavam que depois de ganhar na Austrália partiria no meu cavalo rumo ao por do sol. Não é esse o caso", acrescentou, bem-disposto, Roger Federer.Quanto ao segredo para a sua longevidade nos courts, o veterano tenista suíço - que passou também por Portugal, tendo ganho o Estoril Open em 2008 - lembra que "sem trabalho, não chegamos muito longe", apesar de assumir que só recentemente começou a ter de treinar mais."Eu vejo o talento sob diversas formas. Existe o talento de poder trabalhar com rigor durante oito, 12 ou 16 anos. Eu não tinha isso. Eu tinha o talento de compreender muito rapidamente o que me explicavam e aplicar isso técnica e taticamente. Mas investir no travalho levou-se tempo", frisou."Sei quando é preciso ser sério. Sou muito relaxado, controlo tudo, sou muito profissional mas talvez com espírito da 'velha guarda'", acrescentou, revelando que continua sem conseguir fazer banhos gelados para recuperação física. "Tentei uma vez e foi terrível. Para mim, são perfeitamente suficientes os alongamentos e as massagens. Depois, é dormir bem e comer bem", concluiu.