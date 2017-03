Continuar a ler

Recordista de vitórias em torneio do Grand Slam (18) e décimo do ranking ATP, Federer, impôs-se ao norte-americano Jack Sock (18.º), por 6-1 e 7-6 (7-4), e procura agora o seu quinto título em Indian Wells.



Roger Federer e Stan Wawrinka qualificaram-se este sábado para a final do torneio Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, e disputam o título no domingo numa partida totalmente suíçaWawrinka, número três mundial, foi o primeiro a garantir presença no encontro decisivo, ao derrotar o espanhol Pablo Carreño, por 6-3 e 6-2, sem que o seu serviço tenha sido posto em causa, e vai disputar a final do torneio californiano pela primeira vez.

Autor: Lusa