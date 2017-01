Continuar a ler

Recordista de títulos do 'Grand Slam', com 17 troféus, Federer, de 35 anos, não chegava a uma final de um 'major' desde o Open dos Estados Unidos de 2015, sendo que não conquista qualquer título num dos quatro principais torneios desde Wimbledon de 2012.Federer entrou muito bem no encontro e venceu os dois primeiros 'sets', parecendo caminhar para um triunfo tranquilo, mas Wawrinka 'despertou' e igualou o encontro.No derradeiro parcial, quando Federer aparentava estar fisicamente mais desgastado, Wawrinka, quatro anos mais novo, permitiu uma quebra de serviço no sexto jogo do último 'set' - deu o ponto ao adversário com uma dupla falta -, vantagem que o antigo líder do 'ranking' não desperdiçou.Na final, o tenista de Basileia vai defrontar o espanhol Rafael Nadal, nono pré-designado, ou o búlgaro Grigor Dimitrov, 15.º, que se defrontam na sexta-feira.