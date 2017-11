Continuar a ler

Vencedor deste torneio por seis vezes (2003, 2004, 2006, 2007, 2010 e 2011), Roger Federer pretende acabar a temporada em beleza, depois de ter conquistado dois torneios do Grand Slam, três Masters 1.000 e registado um recorde de 4-0 nos confrontos com o espanhol Rafael Nadal, atual nº 1 mundial.



O helvético, de 36 anos, esteve ausente em 2016 e neste seu regresso a Londres tem a possibilidade de defrontar jogadores que serão as novas estrelas, como é o caso de Alexander Zverev.



A decisão do título em Londres também poderá passar por Rafael Nadal, que terá recuperado da lesão no joelho direito e que vai ter o belga David Goffin como adversário na jornada de amanhã. "Se não me sentisse preparado não teria vindo a Londres", disse Nadal.

Roger Federer não poderia ter sido mais claro: "Estou muito contente por voltar a jogar as finais ATP e ter uma possibilidade de estar com os melhores do Mundo." Esta declaração do suíço, nº 2 mundial, diz bem do seu estado de espírito para as finais do ATP World Tour, em Londres.Federer abre esta tarde (14 horas) a primeira jornada defrontando o norte-americano Jack Sock; à noite (20 horas) o alemão Alexander Zverev mede forças com o croata Marin Cilic.