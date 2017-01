O suíço Roger Federer, quatro vezes campeão do Open da Austrália, estreou-se esta segunda-feira na edição de 2017 com uma vitória sobre o austríaco Jurgen Melzer.Federer, antigo líder do ranking mundial e atual número 17 do circuito, venceu Melzer, número 300 do mundo e que passou pelo torneio de qualificação, em quatro sets, pelos parciais de 7-5, 3-6, 6-2 e 6-2, em duas horas e cinco minutos.Na segunda ronda, o suíço vai defrontar o norte-americano Noah Rubin, número 200 do ranking e também oriundo do qualifying.

Autor: Lusa