Roger Federer, número dois do ténis mundial, anunciou este domingo que não vai disputar o Masters 1000 de Paris, o último da temporada.Federer, de 36 anos, optou por descansar esta semana, depois de ter conquistado o seu oitavo título no torneio da Basileia, com um triunfo por 6-7 (5-7), 6-4 e 6-3, em duas horas e 32 minutos, sobre o argentino Juan Martín del Potro (19.º).O número dois mundial preferiu dar prioridade às ATP World Tour Finals, que vão reunir os oito melhores tenistas da temporada entre 12 e 19 de novembro, na O2 Arena, em Londres.