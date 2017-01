Continuar a ler

Federer reforçou o seu domínio nos duelos frente ao checo, tendo vencido o 17.º dos 22 encontros.



Federer, atualmente no 17.º lugar do circuito e de regresso aos courts após uma paragem de seis meses, por lesão, vai defrontar nos oitavos de final o japonês Kei Nishikori, quinto da hierarquia. Federer reforçou o seu domínio nos duelos frente ao checo, tendo vencido o 17.º dos 22 encontros.Federer, atualmente no 17.º lugar do circuito e de regresso aos courts após uma paragem de seis meses, por lesão, vai defrontar nos oitavos de final o japonês Kei Nishikori, quinto da hierarquia.

Roger Federer, quatro vezes campeão do Open da Austrália, qualificou-se esta sexta-feira para os oitavos de final do primeiro Grand Slam do ano, ao vencer o checo Tomas Berdych.Na terceira ronda, o recordista de títulos em torneios do Grand Slam (17) venceu Berdych, 10.º do ranking mundial, em três sets, pelos parciais de 6-2, 6-4 e 6-4, em apenas uma hora e 30 minutos.

Autor: Lusa