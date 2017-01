Continuar a ler

Também Stan Wawrinka, quarto do ranking e campeão na Austrália em 2014, assegurou a presença nos quartos de final, ao derrotar o italiano Andreas Seppi, por 7-6 (7/2), 7-6 (7/4) e 7-6 (7/4), e vai defrontar o francês Jo-Wilfried Tsonga, que bateu o britânico Daniel Evans, pelos parciais de 6-7 (4/7), 6-2, 6-4 e 6-4. O suíço vai disputar uma vaga nas meias-finais do primeiro 'major' do ano frente ao alemão Mischa Zverev, que hoje eliminou o número um mundial, o britânico Andy Murray.

O suíço Roger Federer, 17.º do ranking mundial, qualificou-se este domingo para os quartos de final do Open da Austrália, ao vencer o japonês Kei Nishikori, quinto da hierarquia, por 6-7 (4/7), 6-4, 6-1, 4-6 e 6-3.Federer, quatro vezes campeão do Open da Austrália, necessitou de três horas e 23 minutos para conquistar o seu 200.º triunfo frente a um top-10 do mundo e assegurar a presença nos quartos de final.

