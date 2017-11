O sérvio Filip Krajinovic e o norte-americano Jack Sock vão defrontar-se no domingo na final do Paris Masters em ténis, depois de este sábado terem superado as meias-finais da prova.Krajinovic assegurou a passagem à final depois de bater o norte-americano John Isner por 6-4, 6-7 (2-7) e 7-6 (5).O jogador sérvio vai defrontar na final o também norte-americano Jack Sock, que hoje bateu por 7-5 e 6-2 o francês Julien Benneteau.

Autor: Lusa