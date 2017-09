Continuar a ler

A França e a Bélgica garantiram no último fim de semana um lugar na final da edição 2017 da Taça Davis, ao baterem nas meias-finais a Sérvia (3-1) e a Austrália (3-2), respetivamente.



A final da Taça Davis, entre a França e a Bélgica, vai disputar-se em Lille, no estádio Pierre-Mauray, de 24 a 26 de novembro, "em piso duro", anunciou esta terça-feira a Federação Francesa de Ténis (FFT)."Depois de estudarmos várias hipóteses, nomeadamente a Arena de Nanterre, a escolha recaiu no estádio Pierr-Mauroy, que a seleção francesa e as equipas técnicas da FFT conhecem perfeitamente", anunciou a FFT, em comunicado.

Autor: Lusa