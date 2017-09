Continuar a ler

Stephens viu o seu serviço ser quebrado muito cedo em ambos os 'sets' e a chinesa garantiu a passagem à próxima ronda no seu sexto 'match point'.



Madison Keys, 12.º da hierarquia, foi derrotada pela compatriota Varvara Lepchenko, 76.º, pelos parciais de 6-2 e 7-6.



Keys ainda conseguiu responder no segundo 'set', mas Lepchenko recuperou acabando por ganhar no 'tiebreak'. Stephens viu o seu serviço ser quebrado muito cedo em ambos os 'sets' e a chinesa garantiu a passagem à próxima ronda no seu sexto 'match point'.Madison Keys, 12.º da hierarquia, foi derrotada pela compatriota Varvara Lepchenko, 76.º, pelos parciais de 6-2 e 7-6.Keys ainda conseguiu responder no segundo 'set', mas Lepchenko recuperou acabando por ganhar no 'tiebreak'.

As tenistas norte-americanas Sloane Stephens, vencedora do US Open, e Madison Keys, finalista vencida, foram esta segunda-feira eliminadas na primeira ronda do Open de Wuhan, na China.Sloane Stephens, 17.º do ranking, no seu primeiro jogo, após a surpreendente vitória em Flushing Meadows, caiu frente à chinesa Qiang Wang, 55.º, pelos parciais de 6-2 e 6-2.

Autor: Lusa