Detentora de nove 'Saladeiras', a França não ganha a Taça Davis desde 2001, tendo perdido três finais desde então. Já a Bélgica, finalista em 2015, nunca conquistou o mais ambicionado troféu de seleções masculinas.

A Bélgica entrara com o pé direito nesta final, com David Goffin a superar Lucas Pouille, com os parciais de 7-5, 6-3 e 6-1.Sábado disputa-se o encontro de pares. A França deverá alinhar com Richard Gasquet e Pierre-Hugues Herbert, enquanto a Bélgica deverá apostar em Ruben Bemelmans e Joris De Loore. Mas os capitães podem alterar os nomes dos jogadores até uma hora antes do encontro...