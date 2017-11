Continuar a ler

Trata-se do primeiro troféu dos 'bleus' depois de terem derrotado a Austrália em 2001. Depois disso foram às finais de 2002, 2010 e 2014, tendo perdido sempre. Já a Bélgica, que esteve na sua terceira final (1904, 2015 e 2017) não tem nenhuma Saladeira.O capitão Yannick Noah, o último francês a conquistar um título do Grand Slam, não cabia em si de contente: "Foi a vitória com que sempre sonhámos. Este grupo é muito unido. Foi um fim-de-semana difícil frente a esta forte equipa da Bélgica, mas o Luca fez um jogo fantástico no final."