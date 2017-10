Continuar a ler

Do elenco de prémios anunciados esta sexta-feira faz ainda parte Jelena Ostapenko, vencedora de Roland Garros, CiCi Bellis, Martina Hingis e Chan Yung-Jan.



A tenista espanhola Garbiñe Muguruza, que este ano conquistou o seu segundo título num torneio do Grand Slam, ao derrotar a norte-americana Venus Williams em Wimbledon, foi eleita jogadora do ano pela WTA.A Associação de Tenistas Profissionais femininas elegeu ainda a vencedora do Open dos Estados Unidos, a norte-americana Sloane Stephens, como a regressada do ano.

Autor: Lusa