Independentemente dos resultados que faça no piso duro de Tóquio, Muguruza tem garantida a manutenção da liderança mundial, mesmo que Pliskova, que superou hoje a polaca Magda Linette por 6-2 e 6-1, conquiste a prova. Nos quartos de final da prova nipónica, a espanhola vai enfrentar a vencedora do encontro entre a francesa Caroline García, 20.ª jogadora mundial e nona cabeça de série, e a japonesa Kurumi Nara, 114.ª.Independentemente dos resultados que faça no piso duro de Tóquio, Muguruza tem garantida a manutenção da liderança mundial, mesmo que Pliskova, que superou hoje a polaca Magda Linette por 6-2 e 6-1, conquiste a prova.

A espanhola Garbiñe Muguruza venceu esta quarta-feira o seu primeiro encontro como número 1 do ranking mundial feminino de ténis, ao bater a campeã olímpica Monica Puig na primeira ronda do torneio de Tóquio.Muguruza, ausente dos courts desde o desaire com a checa Karolina Pliskova nos oitavos de final do US Open, superou a porto-riquenha, 70.ª da hierarquia, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-0, em uma hora e 15 minutos.

Autor: Lusa