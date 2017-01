O francês Richard Gasquet, 18.º do ranking mundial, venceu esta quinta-feira o argentino Carlos Berlocq, 90.º, na segunda ronda do Open da Austrália, num encontro que juntou dois tenistas que já foram campeões em Portugal.Gasquet, que venceu o novo Estoril Open em 2015, superiorizou-se facilmente a Berlocq, campeão do último Portugal Open, em 2014, por 6-1, 6-1 e 6-1, em uma hora e 45 minutos.Na terceira ronda, Gasquet defrontará o búlgaro Grigor Dimitrov, 15.º do circuito profissional e que só ganhou um dos seis encontros que já disputou com o francês.

Autor: Lusa