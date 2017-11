Continuar a ler

Elias entrou com o pé direito no torneio uruguaio, quebrando o primeiro serviço do número 232 do ranking ATP e chegando a liderar por 3-0. No entanto, Dellien devolveu o break no quinto jogo, e obrigou o tenista luso a lutar por nova quebra de serviço, conquistada logo de seguida.Com um break à melhor, o português avançou para o triunfo por 6-3 no primeiro parcial. A liderar, o 121.º classificado da hierarquia mundial baixou de nível, sofrendo dois breaks para ceder o segundo set por 6-1.De regresso à posição que ocupou quase em permanência nos últimos anos - na segunda-feira, ultrapassou o amigo Pedro Sousa no ranking, voltando a ser o número dois português -, o 121.º jogador mundial soube reagir, conquistando um break providencial no segundo jogo do derradeiro set.Elias manteve o ascendente e ampliou a vantagem no sexto do jogo, fechando o encontro da primeira ronda com 6-1 no terceiro parcial.Na segunda ronda, o português vai defrontar o colombiano Alejandro González (384.º), que entrou no 'challenger' de Montevideu com ranking protegido.Nos últimos quatro challengers em que participou, Elias chegou sempre, pelo menos, aos quartos de final, sagrando-se vencedor em Campinas (Brasil) e sendo semifinalista em Buenos Aires (Argentina) e Guayaquil (Equador).