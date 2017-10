O português Gastão Elias, sétimo cabeça de série, qualificou-se na quinta-feira para os quartos de final do challenger de Lima, ao conseguir uma reviravolta frente ao chileno Christian Garin.Gastão Elias, 128.º do mundo, entrou mal no encontro, permitindo a Garin, 193.º, vencer o primeiro set, por 6-4, mas conseguiu dar a volta ao marcador e triunfar nos parciais seguintes, por 6-3, 6-2, ao final de uma hora e 50 minutos.Na próxima ronda, que se disputa esta quinta-feira, o tenista português vai defrontar o argentino Nicolas Kicker, naquele que será o terceiro encontro entre ambos e que servirá de desempate, uma vez que Gastão Elias venceu em 2016 em Vincenza, Itália, e perdeu já este ano nas meias-finais de Buenos Aires.

Autor: Lusa