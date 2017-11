Continuar a ler

O número dois português até entrou bem no encontro e esteve a vencer por 4-2, mas permitiu a recuperação ao argentino, dispondo de dois pontos para fechar o primeiro 'set' no 'tie-break', que desperdiçou.



No segundo parcial, Gastão Elias esteve em desvantagem por 3-1, mas acabou por vencer por 6-4, levando o encontro para a 'negra', na qual houve sete quebras de serviço, com o português a levar a melhor.



Nos quartos de final, Gastão Elias vai defrontar o hondurenho Marcelo Arevalo, oitavo cabeça de série, que na quarta-feira tinha afastado o português Gonçalo Oliveira, por 6-4, 4-6, 7-5.





Gastão Elias, quarto cabeça de série, qualificou-se na quarta-feira para os quartos de final do 'challenger' de Santiago, ao conseguir uma reviravolta frente o argentino Pedro Cachin.Apesar de estar quase 200 lugares à frente do adversário no 'ranking', Gastão Elias (113.º) precisou de ultrapassar uma 'maratona' para afastar Pedro Cachin (300.º), por 6-7 (7-9), 6-4, 7-5, em duas horas e 55 minutos.