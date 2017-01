Continuar a ler

"Para dizer a verdade, o encontro hoje foi muito positivo. Não esperava depois de uma paragem de dois meses jogar tão bem como joguei hoje e senti muitas melhorias desde a última vez em que competi. Posso dizer que tive um pouco de azar pela forma que ele jogou. Ele esteve realmente a um nível altíssimo desde o primeiro ao último ponto, estou até curioso para ver o que ele vai fazer o resto da temporada. Foi realmente surpreendente", assumiu o jovem da Lourinhã em declarações à agência Lusa.



Apesar dos elogios ao eslovaco, Elias reconheceu estar "um pouco chateado", já que considerou estar a jogar "bastante bem".



Gastão Elias estreou-se esta segunda-feira em 2017 com uma derrota frente ao qualifier eslovaco Josef Kovalik na primeira ronda do torneio ATP 250 de Chennai, na Índia.O número dois português e 81.º do mundo até entrou melhor no encontro e venceu o primeiro set, mas acabou derrotado por 6-7(5), 6-4 e 6-2, em 2h21.

Autores: José Morgado e Lusa