Se vencer, terá pela frente o vencedor do encontro entre o espanhol Marcel Granollers e o argentino Juan Martin Del Potro. No seu regresso aos torneios ATP, o jogador da Lourinhã vai enfrentar na primeira eliminatória o moldavo Radu Albot, 86.º da classificação mundial.Se vencer, terá pela frente o vencedor do encontro entre o espanhol Marcel Granollers e o argentino Juan Martin Del Potro.

Gastão Elias assegurou este domingo presença no quadro principal do torneio de Lyon, ao derrotar o argentino Renzo Olivo na segunda ronda do qualifying.O número dois português, 102.º do ranking mundial, impôs-se por 1-6, 6-3 e 6-1, após uma hora e 50 minutos de confronto com o número 91 da tabela ATP.

Autor: Lusa